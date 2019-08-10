Kurban Bayramı tatili kaç gün? Perşembe-Cuma tatil mi?

2019 Kurban Bayramı, 11-12-13-14 Ağustos 2019 günleri idrak edilecek. Peki Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı? Vatandaşların merakla araştırdığı o yanıt belli oldu. İşte Kurban Bayramı tatili kaç gün sorusunun cevabı...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı Pazar, Pazartesi Salı ve Çarşamba günleri idrak edilecek. Perşembe günü ise tüm çalışanlar işbaşı yapacak. Dolayısıyla Kurban Bayramı tatili uzatılmamış olacak.