10.08.2019 - 14:40
Kurban Bayramı tatili kaç gün? Perşembe-Cuma tatil mi?
Kurban Bayramı yarın başlayacak. Dört gün sürecek olan Kurban Bayramı heyecanı tüm yurdu sardı. İslam aleminin büyük önem verdiği Kurban Bayramı bu yıl Pazar günü başlayacak, Çarşamba günü ise sona erecek. Peki Perşembe ce Cuma günleri resmi tatil mi? Kurban Bayramı tatili kaç gün?
2019 Kurban Bayramı, 11-12-13-14 Ağustos 2019 günleri idrak edilecek. Peki Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı? Vatandaşların merakla araştırdığı o yanıt belli oldu. İşte Kurban Bayramı tatili kaç gün sorusunun cevabı...
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı Pazar, Pazartesi Salı ve Çarşamba günleri idrak edilecek. Perşembe günü ise tüm çalışanlar işbaşı yapacak. Dolayısıyla Kurban Bayramı tatili uzatılmamış olacak.