Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Bayram tatili ne zaman bitecek?

Kurban Bayramı bu yıl 11 - 12 - 13 - 14 Ağustos 2019 günleri idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın son günü Çarşamba gününe denk gelmesiyle birlikte, vatandaşlar arasında tatil uzatılacak mı sorusu konuşumaya başladı. İşte Kurban bayramı tatili kaç gün sorusunun yanıtı...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatili, bayramın son günüyle birlikte sona erecek. Çalışanlar, Perşembe günü işbaşı yapacak.