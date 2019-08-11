11.08.2019 - 12:00
Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Bayram tatili ne zaman bitecek?
Kurban Bayramı bugün başladı. Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri sürecek olan Kurban Bayramı'nın tatili ne zaman sona erecek? Perşembe ve Cuma günleri de tatil mi? İşte Çalışan vatandaşları yakından ilgilendiren o bilgi...
Kurban Bayramı bu yıl 11 - 12 - 13 - 14 Ağustos 2019 günleri idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın son günü Çarşamba gününe denk gelmesiyle birlikte, vatandaşlar arasında tatil uzatılacak mı sorusu konuşumaya başladı. İşte Kurban bayramı tatili kaç gün sorusunun yanıtı...
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı tatili, bayramın son günüyle birlikte sona erecek. Çalışanlar, Perşembe günü işbaşı yapacak.
Gurbetçi aileye dinlenme tesisinde saldırıAvusturya'dan tatile geldikleri memleketleri Kahramanmaraş'ta pikniğe giden Koyuyeşil ailesi, oturdukları çardağın kırılması nedeniyle işletme sahiplerinin saldırısına uğradı. Olayda aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı, 12 kişi ise gözaltına alındı