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09.08.2019 - 09:00

Kurban Bayramında hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı

Kurban Bayramı geldi çattı. Mübarek arefe günü yarın idrak edilecek. Bugün öğle saatlerinden sonra büyükşehirlerden memleketlerine doğru yola çıkacak olan vatandaşlar bayramda hava durumu nasıl olacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada bayramda az bulutlu ve açık bir havanın beklendiği duyuruldu. İşte hava durumuna ilişkin Meteoroloji'den yapılan son raporlar...

Kurban Bayramında hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı

Hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamada Kurban Bayramında hava durumuna ilişkin veriler paylaşıldı. Yapılan Kurban Bayramı açıklamasında yuurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir havanın hakim olması beklendiği duyuruldu. Arefe Günü Doğu Karadeniz kıyı kesiminde bayramın ilk günü ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında hafif sağanak yağış beklendiği duyuruldu. Hava sıcaklıkların yurdun büyük bölümünde mevsim normallerinde seyretmesi beklendiği batı kesimlerde ise 3 ila 6 derecelik bir artış yaşanmasının beklendiği duyuruldu. İşte il il bölge bölge hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Kurban Bayramı Hava Tahmin Raporu"na göre, bayram tatili süresince ülke sıcak havanın etkisinde kalacak.

Arife günü Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde, bayramın ilk günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen hafif sağanak dışında, bayram sonuna kadar ülke genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Bu hafta yurdun kuzey ve iç kesimlerinde azalarak mevsim normalleri altına düşen ve hafta ortasından itibaren artmaya başlayan hava sıcaklıklarının, hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının, ülke genelinde mevsim normalleri civarında, hafta sonundan itibaren yurdun güney ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kurban Bayramı süresinde bazı il merkezlerinde beklenilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle;

Ankara'da 32-35,

İstanbul'da 30-33,

İzmir'de 36-39,

Trabzon'da 26-28,

Samsun'da 28-30

Erzurum'da 29-32,

Bursa ve Adana'da 35-37,

Antalya'da 37-40,

Diyarbakır'da 39-42 ve

Aydın'da 40-43 dereceler arasında olması tahmin edilmektedir.

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