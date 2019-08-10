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10.08.2019 - 20:25

Kurban bayramında hava nasıl olacak? Birinci gün bu 5 ilde...

Kurban bayramında hava durumu nasıl olacak sorusu merak ediliyor. Bayramın ilk günü yurt genelinde hava sıcak olsa da 5 ilimiz sağanak yağışın etkisi altında olacak. İşte kurban bayramı hava durumu tahmin raporu

Kurban bayramında hava nasıl olacak? Birinci gün bu 5 ilde...

Meteoroloji kurban bayramı hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Bayramın birinci gününde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize sağanak yağışın etkisi altında olacak. Diğer illerde ise hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde. İstanbul'da ise hava güneşli olacak.

BAYRAM SICAK GEÇECEK

Yapılan son değerlendirmeye göre kurban bayramında hava sıcak olacak. İlk gün yağacak yağmur yurdu terk edecek ve yerini sıcak havaya bırakacak. Kurban bayramı süresince bazı il merkezlerinde beklenilen en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara’da 32-35, İstanbul’da 30-33, İzmir’de 36-39, Trabzon’da 26-28, Samsun’da 28-30, Erzurum’da 29-32, Bursa ve Adana’da 35-37, Antalya’da 37-40, Diyarbakır’da 39-42 ve Aydın’da 40-43 dereceler arasında olması tahmin ediliyor.

Kurban bayramında hava nasıl olacak Birinci gün bu 5 ilde...

Kurban bayramında hava nasıl olacak Birinci gün bu 5 ilde...

Kurban bayramında hava nasıl olacak Birinci gün bu 5 ilde...

Kurban bayramında hava nasıl olacak Birinci gün bu 5 ilde...

 

Arife günü havuzlar tıklım tıklım dolduKurban Bayramı arifesinde Antalya'da su parkları tıklım tıklım doldu.
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