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12.08.2019 - 10:18| DHA

Kurban dolandırıcıları tutuklandı!

Antalya’nın Serik ilçesinde, sahte para verip, kurbanlık aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Kurban dolandırıcıları tutuklandı!

Serik'e bağlı Çandır Mahallesi'ndeki hayvan pazarına 9 Ağustos Cuma akşamı gelen 3 kişi, kurban satışı yapan Sadık Kavak ve Fatih Özata ile 17 küçükbaş hayvan almak için anlaştı. Toplam 23 bin lira veren şüpheliler, kurbanlıkları araçlarına yükleyip, pazardan ayrıldı. Ancak Sadık Kavak paraların sahte olduğunu anladı ve jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine pazara gelen jandarma ekipleri, 50 ve 100 TL'lik sahte banknotlara el koyarken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin eşkali ile kimliklerini belirleyen jandarma, Mehmet Yıldırım (38), Ali Bulut (46) ve A.D.'yi (38) gözaltına aldı. Sahte parayla alınan küçükbaş hayvanlar da şüphelilerin ağıllarında bulundu.

Hayvanlar sahiplerine teslim edilirken, şüphelilerden Ali Bulut sahte banknotları, 5 bin TL karşılığında İstanbul'da satın aldığını itiraf etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Yıldırım ve Ali Bulut tutuklanırken, A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 

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