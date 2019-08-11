Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir? Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi?

Kurban Bayramı'nın anlam ve önemi olan kurban kesim işlemi hakkında sorular yoğun ilgi görüyor. Milyonlarca vatandaş Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sayfasına akın ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban kesimiyle ilgili birçok soruyu resmi internet sayfası üzerinden yanıtladı. İşte o sorulardan biri olan Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir? sorusunun yanıtı...

KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.



b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.



c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.



d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.



f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ?

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.