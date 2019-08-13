Kurban kesim vakti ne zaman biter?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı resmi internet adresinde kurban kesimi ve kurbanlık ile ilgili akıllara takılan soruların yanıtlarına yer veriliyor. Kurban kesim vakti ne zamandır? Kurban kesimi ne zaman biter? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar.

Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur.

Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).