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11.08.2019 - 06:59

Kurban ne zaman kesilir? Kurban kesim vakti...

Kurban Bayramı'nda kurban kesecek olan vatandaşlar, kurban kesimi hakkında birçok soru araştırıyor. Onlardan biri deKurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban kesim vakti ile ilgili şu açıklamaya sayfasında yer verdi.

Kurban ne zaman kesilir? Kurban kesim vakti...

Kurban Bayramı'nın anlam ve önemi olan kurban kesim işlemi hakkında sorular yoğun ilgi görüyor. Milyonlarca vatandaş Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sayfasına akın ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban kesimiyle ilgili birçok soruyu resmi internet sayfasın üzerinden yanıtladı. İşte o sorulardan biri olan Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? sorusunun yanıtı...

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR? KURBAN KESİM VAKTİ...

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

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