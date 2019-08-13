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13.08.2019 - 11:25| DHA

Kurban pazarı karıştı! Yaralılar var

Maltepe'de kurban pazarında bir müşteriye kurban satmak isteyen iki satıcı grup arasında sopalı, bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralanırken, polis tarafları biber gazı sıkarak güçlükle ayırdı.

Kurban pazarı karıştı! Yaralılar var
Maltepe'de kurban pazarında bıçaklı sopalı kavga
Maltepe'de kurban pazarında bıçaklı sopalı kavga
Maltepe'de kurban pazarında bıçaklı sopalı kavga
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Olay saat 10.00 sıralarında Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi üzerinde kurulan kurban satış alanında meydana geldi. İddialara göre bir müşteriye kurban satmak isteyen iki satıcı grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve zırhlı araç sevk edildi. Ekipler hayvan pazarına girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Polis, biber gazı kullanarak tarafları güçlükle ayırdı. Kavgada yaralanan iki kişi olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kavgaya karışanlar polis merkezine götürüldü. Bir görgü tanığı "Müşteri kavgası, küfürleşmeler olunca sopalı bıçaklı kavgaya tutuştular. 2 tane yaralı vardı." diye konuştu.

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