MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Kürşat Yılmaz’a 11 yıl 3 ay hapis
ABONE OL
05.12.2019 - 07:50 | | ELİF ALTIN İstanbul

Kürşat Yılmaz’a 11 yıl 3 ay hapis

Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz’ın Yargıtay’ın bozma ilamından sonra yeniden yargılandığı davada karar çıktı.

Kürşat Yılmaz’a 11 yıl 3 ay hapis

 

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 28 sanıklı davanın duruşmasına Kürşat Yılmaz katılmazken başka suçtan tutuklu sanık Erdal Çetin hazır bulundu. Mahkeme sanık Kürşat Yılmaz’ı “suç işlemek amacıyla örgüt kurup yönetmek” ve “yağmaya teşebbüs” suçlarından toplamda 11 yıl 3 ay hapse mahkum etti. Mahkeme, ünlü sanatçılar İbrahim Tatlıses ve Alişan (Serkan Tektaş) hakkındaki “örgüte yardım etmek” suçundan ise zaman aşımı süresi dolduğu gerekçesiyle düşme kararı verdi.

Mahkeme heyeti davanın sanıkları arasında yer alan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkındaki yargılamanın durdurulmasına karar verdi. Firari üç sanığın da dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme, sekiz sanığın ise beraatine karar verdi.

EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildiSavunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracını (İHA) Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini bildirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mucize Doktor nerede çekiliyor? Berhayat Hastanesi nerede? Hangi şehir, hangi ilçede yer alıyor?

Mucize Doktor nerede çekiliyor? Berhayat Hastanesi nerede? Hangi şehir, hangi ilçede yer alıyor?

Adıyaman’da fuhuş baskını! 6 kişi gözaltında

Adıyaman’da fuhuş baskını! 6 kişi gözaltında

Son dakika... Ankara'da DEAŞ operasyonu! Yakalandılar...

Son dakika... Ankara'da DEAŞ operasyonu! Yakalandılar...

Libyalı turist bacağından bıçaklandı!

Libyalı turist bacağından bıçaklandı!

Sıradaki Haber