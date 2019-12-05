Kürşat Yılmaz’a 11 yıl 3 ay hapis

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 28 sanıklı davanın duruşmasına Kürşat Yılmaz katılmazken başka suçtan tutuklu sanık Erdal Çetin hazır bulundu. Mahkeme sanık Kürşat Yılmaz’ı “suç işlemek amacıyla örgüt kurup yönetmek” ve “yağmaya teşebbüs” suçlarından toplamda 11 yıl 3 ay hapse mahkum etti. Mahkeme, ünlü sanatçılar İbrahim Tatlıses ve Alişan (Serkan Tektaş) hakkındaki “örgüte yardım etmek” suçundan ise zaman aşımı süresi dolduğu gerekçesiyle düşme kararı verdi.

Mahkeme heyeti davanın sanıkları arasında yer alan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkındaki yargılamanın durdurulmasına karar verdi. Firari üç sanığın da dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme, sekiz sanığın ise beraatine karar verdi.