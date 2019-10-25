Kurşun 2. bölüm 2. fragmanı... Kurşun dizisi hangi gün?

Kurşun dizisi 23 Ekim Çarşamba günü ilk bölümüyle keranlara geldi. Diziyi beğenenler şimdi ikinci bölümü merakla bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanırken hangi gün yayınlanacağı da araştırılıyor. İşte detaylar...

KURŞUN 2. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Kurşun yeni bölüm fragmanında Orhan ile Leyla arasındaki yakınlık gitgide artıyor. Leyla Orhan'ın başına bir şey gelmesinden korkarken Orahn Leyla'ya jest yapıp hediye veriyor. Kurşun 2. bölüm 30 Ekim Çarşamba günü Fox TV ekranlarında...

KURŞUN DİZİSİ KONUSU

Hayatı boyunda adalete inanmış ve adaletin peşinden gitmiş olan Cumhuriyet Savcısı Orhan Atmaca, büyük bir davanın peşinden gitmeye karar verir. Mebus oğlunu, cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldırır. Fakat bu dava, daha önce baktığı davalara pek benzemez. Bu davanın başlangıcında araştırmacı gazeteci Leyla Devrim ile yolları kesişir. Savcı Orhan Atmaca gibi o da bu cinayetin arkasından gerçekleri ortaya çıkarmak için çalışmaktadır. Aynı olay, iki karakteri yan yana getirir. Savcı Orhan Atmaca’nın davadan çekilmesini isteyen karanlık dünyanın insanları, onu mahkemeden vazgeçirmek için ellerinden geleni ardına koymamaya kararlıdırlar. Fakat Orhan Atmaca, ne olursa olsun, adaletin yerini bulması, suçlunun hak ettiği cezayı çekmesi için direnecektir.

Leyla Devrim ise, kimsenin görmediğini, kimsenin sormaya cesaret edemediği soruları sorarak, Orhan Atmaca ile aynı yoldan yürümeye kararlıdır. İşin arkasındaki karanlık dünya Orhan Atmaca’yı sevdikleriyle, hayatıyla tehdit ederken Orhan Atmaca’nın önünde iki seçenek vardır. Sonuna kadar adaletin peşinden gitmek ya da diğer herkes gibi saklanmak ve davadan kaçmak. Bu keskin viraj, Orhan Atmaca’nın, Leyla Devrim’in ve etrafındaki tüm insanların hayatlarını geri dönülmez biçimde değiştirecektir.