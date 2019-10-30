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30.10.2019 - 10:25 |

Kurşun 2. bölüm fragmanları yayında! Orhan davasının peşinde

Kurşun 2. bölüm fragmanları yayınlandı. Geçtiğimiz hafta ilk bölüm ile ekrana gelen Kurşun dizisi ilk bölümde adalet arayan Savcı Orhan'ın büyük bir davanın peşinden gitmesi ve olayın gizli kapılar ardında tehditlere varması ve kardeşi Zeynep'in ölümü ile sonuçlanır. Kurşun dizisin Orhan Atmaca ilk hamle olarak kardeşini öldüren adamı darağacında sallandırır. Bu akşam ekrana gelecek olan Kurşun dizisi yeni bölümde ise Orhan'ı davasından kimse alıkoyamayacaktır.

Kurşun 2. bölüm fragmanları yayında! Orhan davasının peşinde

Kurşun dizisi 2. bölüm fragmanları yayınlandı. Geçtiğimiz hafta ilk bölüm ile ekrana gelen Kurşun dizisi ekrana gelen ilk bölümde adalet arayan bir savcı olan Orhan Atmaca ile Gazeteci Leyla arasında yaşanan olaylar konu alındı. Kurşun dizisi ilk bölümde Savcı Orhan Atmaca ilgilendiği bir davanın arkasında ne kadar güçlü isimlerin olduğuna tanık oldu. Yaşanan bu durum Savcı Orhan'ı korkutmaya yetmese de kardeşi Zeynep'in ölümü ile sonuçlandı.

Yaşanan bu durumdan haberi olan Leyla bu olayın ardından İstanbul'un boğası Nuri Kargı'nın olduğunu Orhan'a söyleyemez. Orhan ilgilendiği davaya ilişkin yeni bilgiler bulmaya devam eder.

 KURŞUN 2. BÖLÜM FRAGMANI

KURŞUN 2. BÖLÜM 2. FRAGMANI

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