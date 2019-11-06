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06.11.2019 - 09:49 |

Kurşun 3. yeni bölüm fragmanı | Gizli tanık...

Kurşun 3. yeni bölüm fragmanı izleyenleri meraklandırdı. FOX TV'de ekrana gelen Kurşun yeni bölümünde Orhan Atmaca, yılın davasında köşeye sıkışacak. Artık elinde gizli tanık var. İşte Kurşun dizisinin yeni bölümünde yaşanacaklar...

Kurşun 3. yeni bölüm fragmanı | Gizli tanık...

Çarşamba akşamşları yayınlanan Kurşun yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek.

KURŞUN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Orhan Atmaca, yılın davasında köşeye sıkışıyor. Artık elinde gizli bir tanık var. Gizli tanık Gülce korunmak için Orhan Atmaca’nın evine sığınıyor. Ancak Orhan farkında, Nuri Kargı’ya ulaşmak ve planlarını çözmek için Gülce’nin evinde saklanması yetmez. Fazlası gerek. Ve Orhan, Gülce’yi ateşe atacak o büyük planı kuruyor. Gülce’yi Nuri Kargı’yı yakalamak için yem olarak kullanacak. Bu planda ilk kez Leyla ve Orhan karşı karşıya değil, birlikte hareket edecekler. Leyla, babası Nuri Kargı’yla yüz yüze gelecek. Orhan’ın oyununda babasını yakalaması için yardım edecek. Henüz kimse bilmiyor ama namlı İstanbul’un Boğası kendi küçük planlarını kurmaya başlayacak, Aydın ise Nuri Kargı’ya silah çekmenin ardından, aldığı kararların bedellerini ödeyecek. Bunca planın, acının, kederin içinde Orhan ve Leyla birbirlerine adım atacak. Geçmişlerindeki karanlıklara rağmen birbirlerine umut olacaklar.

KURŞUN FRAGMAN

Trafikte sopalı kavga kameradaBaşakşehir'de, yolda trafik tartışmasına giren iki sürücü arasındaki sopalı kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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