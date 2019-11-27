Kurşun 6. son bölümde Orhan'ın babası öldürülmüş! Kurşun 7. yeni bölüm fragmanı...

KURŞUN 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Orhan ve Leyla büyük haber planlarının suya düşmesi ve Kerim Paşa’nın adaletin pençesinden kurtulması ile umutsuzluğa kapılsalar da pes etmezler. Filiz Ertan’ın cinayetinde ise sürpriz bir gelişme yaşanır. Nuri Kargı’nın beklenmedik hamlesi ile Orhan ve Leyla bir darbe daha alırlar. Ancak Orhan tüm zorluklara rağmen mücadelesine devam eder. Babası hakkında şok edici bir bilgiye ulaşan Orhan, annesini yaralayacağını bile bile zor bir karar alır. Leyla’nın da yardımıyla, babası hakkında çok önemli gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçer. Kerim Paşa’nın girişimleri ile cezaevinden çıkan Serdar, Aydın’dan intikam almanın peşine düşer. Fakat Bünyamin ve Orhan’ın hamlesini hesaba katmamıştır. Kerim Paşa ve Nuri, Fahri üzerinden kurdukları yeni planlarını hayata geçirirken hiç ummadıkları bir durum ile karşı karşıya kalırlar. Orhan babasına ne olduğu sorusunun cevabını tehlikeli yollara başvurarak ararken, Leyla ise Nuri’nin karşısına şok edici bilgilerle çıkar. Orhan ve Leyla’nın birlikte yürüdükleri çetin yol ikilinin ilişkilerinin yeni bir boyuta ulaşmasını sağlayacaktır.



KURŞUN 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Kurşun 7. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...