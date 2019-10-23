Kurşun dizisi konusu | Kurşun dizisi oyuncu kadrosu

Kurşun dizisi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel'in oturduğu filminn başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, gibi iki usta isim yer alıyor.

KURŞUN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Engin Altan Düzyatan (Orhan Atmaca)

Burçin Terzioğlu (Leyla Devrim)

Berrak Tüzünataç (Gülce Akar)

Sarp Akkaya (Aydın Kara)

Engin Şenkan (Bünyamin Ayaz)

Kürşat Alnıaçık (Nuri Kargı)

Seda Akman (Feraye Kargı)

Bora Akkaş (Rıfat Ayaz)

Begüm Akkaya (Tomris Ayaz)

Şebnem Dilligil (Zehra Atmaca)

Cem Kurtoğlu (Fahri Önal)

KURŞUN DİZİSİ İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hayatı boyunda adalete inanmış ve adaletin peşinden gitmiş olan Cumhuriyet Savcısı Orhan Atmaca, büyük bir davanın peşinden gitmeye karar verir. Mebus oğlunu, cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldırır. Fakat bu dava, daha önce baktığı davalara pek benzemez. Bu davanın başlangıcında araştırmacı gazeteci Leyla Devrim ile yolları kesişir. Savcı Orhan Atmaca gibi o da bu cinayetin arkasından gerçekleri ortaya çıkarmak için çalışmaktadır. Aynı olay, iki karakteri yan yana getirir. Savcı Orhan Atmaca’nın davadan çekilmesini isteyen karanlık dünyanın insanları, onu mahkemeden vazgeçirmek için ellerinden geleni ardına koymamaya kararlıdırlar. Fakat Orhan Atmaca, ne olursa olsun, adaletin yerini bulması, suçlunun hak ettiği cezayı çekmesi için direnecektir.

Leyla Devrim ise, kimsenin görmediğini, kimsenin sormaya cesaret edemediği soruları sorarak, Orhan Atmaca ile aynı yoldan yürümeye kararlıdır. İşin arkasındaki karanlık dünya Orhan Atmaca’yı sevdikleriyle, hayatıyla tehdit ederken Orhan Atmaca’nın önünde iki seçenek vardır. Sonuna kadar adaletin peşinden gitmek ya da diğer herkes gibi saklanmak ve davadan kaçmak. Bu keskin viraj, Orhan Atmaca’nın, Leyla Devrim’in ve etrafındaki tüm insanların hayatlarını geri dönülmez biçimde değiştirecektir.

KURŞUN DİZİSİ 1. BÖLÜM 2. FRAGMANI