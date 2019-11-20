Kurşun dizisi konusu ve başrol oyuncuları

Kurşun dizisi bu akşam 5. yeni bölüm ile izleyenlerin karşısına çıkacak. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu'nun yer aldığı dizide adalet arayan bir savcı Orhan Atmaca karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan'a tuttuğunu koparan başarılı, güzel bir gazeteci olan Leyla Devrim karakterine hayat veren Burçin Terzioğlu eşlik etmektedir.

KURŞUN DİZİSİ KONUSU

Bu hikaye İstanbul'un 1970'li yıllarında adalet arayan bir savcının ve kalemine güvenen genç bir gazetecinin mücadelesin anlatıyor. Orhan ve Leyla'nın aşkı 70'lerin renkli mahalle kültürü ve karanlık yer altı dünyası arasında savruluyor. Onlar adaletin peşinden koşarken bizler bir ülkenin özgür, çılgın, umutlu gençliğinin kavgayla, siyasetle, aşkla ve müzikle büyüyüp kabadayılıktan mafyaya, rocktan arabeske, köylerden şehirlere, şehirlerden başka yeni bir ülkeye dönüşmesini anlatıyoruz.

KURŞUN DİZİSİ BAŞROL OYUNCULARI

Orhan Atmaca (Orhan Atmaca)

Leyla Devrim (Burçin Terzioğlu)

Gülce Akar (Berrak Tüzünataç)

Aydın Kara (Sarp Akkaya)

Bünyamin Ayaz (Engin Şenkan)

Nuri Kargı (Kürşat Alnıaçık)

Feraye Kargı (Seda Akman)

Rıfat Ayaz (Bora Akkaş)

Tomris Ayaz (Begüm Akkaya)

Zehra Atmaca (Şebnem Dilligil)

Fahri Önal (Cem Kurtoğlu)

KURŞUN DİZİSİ 5. BÖLÜM FRAGMANLARI