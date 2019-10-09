Kurşun dizisi ne zaman başlayacak? Kurşun 1. bölüm fragmanı

“Kurşun”, 1970’lerin İstanbul’unda adalet arayan Savcı Orhan Atmaca (Engin Altan Düzyatan) ve kalemine güvenen hırslı gazeteci Leyla Devrim’in (Burçin Terzioğlu) yer altı dünyasına karşı birlikte verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

KURŞUN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde yer aldığı dizide, Düzyatan'a Burçin Terzioğlu ve Berrak Tüzünataç eşlik edecek.

Ayrıca Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Gülizar Irmak, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu’nun kadrosunda yer aldığı, yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel’in yaptığı, senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Ayberk Çınar’ın kaleme aldığı “Kurşun”, 23 Ekim Çarşamba saat 20.00’de FOX’ta.

KURŞUN 1. BÖLÜM 1. FRAGMANI