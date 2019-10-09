MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKurşun dizisi ne zaman başlayacak? Kurşun 1. bölüm fragmanı
09.10.2019 - 10:51 |

Kurşun dizisi ne zaman başlayacak? Kurşun 1. bölüm fragmanı

Yakında izleyici ile buluşacak olan Kurşun dizisinden ilk fragman yayınlandı. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu'nun yer aldığı Kurşun dizisi ne zaman başlayacak? İşte merakla beklenen o tarih...

Kurşun dizisi ne zaman başlayacak? Kurşun 1. bölüm fragmanı

Kurşun”, 1970’lerin İstanbul’unda adalet arayan Savcı Orhan Atmaca (Engin Altan Düzyatan) ve kalemine güvenen hırslı gazeteci Leyla Devrim’in (Burçin Terzioğlu) yer altı dünyasına karşı birlikte verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

KURŞUN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde yer aldığı dizide, Düzyatan'a Burçin Terzioğlu ve Berrak Tüzünataç eşlik edecek.

Ayrıca Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Gülizar Irmak, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu’nun kadrosunda yer aldığı, yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel’in yaptığı, senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Ayberk Çınar’ın kaleme aldığı “Kurşun”, 23 Ekim Çarşamba saat 20.00’de FOX’ta.

KURŞUN 1. BÖLÜM 1. FRAGMANI

El Yabse ve Tel Fander köyleri terörden arındırıldıTSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'ın batısındaki El Yabse ve Tel Fander köylerini terörden arındırdı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adil Öksüz'ün toplantı düzenlediği iddia edilen otelle ilgili davanın duruşması görüldü

Adil Öksüz'ün toplantı düzenlediği iddia edilen otelle ilgili davanın duruşması görüldü

RTÜK'ten hassasiyet çağrısı

RTÜK'ten hassasiyet çağrısı

Macaristan'dan Türkiye'ye destek: Onların geri dönmesi için çalışıyorlar

Macaristan'dan Türkiye'ye destek: Onların geri dönmesi için çalışıyorlar

Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi

Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi

Sıradaki Haber