Kurşun dizisinde Leyla Devrim karakterine hayat veren Burçin Terzioğlu kimdir?

Kurşun dizisi bu akşam ilk bölüm ile izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu'nun yer aldığı dizide Burçin Terzioğlu, Leyla Devrim karakterine hayat veriyor. 1970'li yıllarda geçen dizide Leyla Devrim dik durmasını bilen ayakları yere basan bir gazeteciyi canlandıracak.

Leyla Devrim

Leyla, annesi ve babası ile mutlu bir hayat yaşarken babası tarafından terk edilmiş, annesi ile büyümüş bir kadın. Babası yüzünden aşık olmaktan korkan, tek başına olmanın gücüne sığınan dik, omurgalı bir gazeteci. Gücü yalnızca kaleminden gelmiyor, maceranın ortasına atılarak, katillerin peşine düşerek gözünü karartıyor. Çünkü Leyla bu hikayedeki güçlü kadınların temsili. Ekranlarda görmeye alışık olduğumuz kurtarıcısını bekleyen, bir erkeğin gücüne, desteğine sığınan biri değil. Leyla Devrim, içimizden bir kadın; içimizde saklı o güçlü kadın.

Burçin Terzioğlu Kimdir?



İstanbul’da dünyaya gelen Burçin Terzioğlu, oyunculuk kariyerine çocukluk yıllarında yer aldığı sinema filmleriyle başlamıştır. Mahallenin Muhtarları dizisinde hayat verdiği “Simge” karakteriyle ilk defa TV izleyicisinin karşına çıkan Terzioğlu, ardından sırasıyla “Kınalı Kar”, “Kadın İsterse”, “Fırtına”, Ey Aşk Nerdesin”, “Ezel”, “Merhamet” dizilerinde oynamıştır. Ayşegül karakteriyle rol aldığı “Poyraz Karayel” dizisinde 3 sezon boyunca başta Altın Kelebek ve Magazin Gazetecileri Derneği olmak üzere birçok üniversite tarafından En İyi Kadın Oyuncu ödüllerine layık bulunmuştur. Son olarak Türkiye’nin ilk Netflix dizisi “Hakan:Muhafız”’da “Rüya” karakterini canlandıran Burçin Terzioğlu, Kasım ayında vizyona girecek olan “Güzelliğin Portresi” isimli gerilim türündeki sinema filminde “Nisan” karakteriyle başrolde yer almıştır.