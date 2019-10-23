Kurşun dizisinin Aydın'ı Sarp Akkaya kimdir? Kaç yaşında?

Bu akşam yeni bir dizi seyirciyle buluşuyor. Kurşun dizinin başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç ve Sarp Akkaya yer alıyor. Dizide "Aydın" karakterine hayat verecek olan Sarp Akkaya dikkat çekerken hakkındaki bilgier de nerk ediliyor. İşte Akkaya'nın biyografisi...

SARP AKKAYA KİMDİR?

Sarp Akkaya 13 Mayıs 1980 yılında İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünden mezun oldu ve tiyatro oyunlarında rol almaya başladı. Stüdyo Drama Tiyatro Topluluğu'nun “Kaos” ve “Sonra” oyunlarında rol aldı. Genç yaşta ilk dizi projesine başladı ve bir zamanların fenomen dizisi Bizim Aile de rol aldı. Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide canlandırdığı Servet karakteriyle daha da çok tanınmaya başladı. En başarılı projelerinden biri Ezel oldu.

Sarp Akkaya bu sezon Söz dizisinde Dragan Ratkoviç karakterine hayat veriyor. Dragan Ratkoviç, doksanlı yıllarda bir ülkedeki iç savaş sırasında birçok Müslüman'ın katledildiği eylemlerin baş sorumlusu olup Kasap lakabı ile anılmaktadır.

Sarp Akkaya’nın kardeşleri de kendi gibi oyuncudur. Ablası Esra Akkaya ve ikizi Kaya Akkaya da kendisi gibi tanınmış isimlerdir. 2010 yılında kardeşleriyle beraber AKKAdemi Tiyatro’yu kurmuşlardır. Ayrıca Sarp Akkaya 1,83 boyunda ve boğa burcudur.