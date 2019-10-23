Kurşun dizisinin Gülce'si Berrak Tüzünataç kimdir? Kaç yaşında?

Kurşun dizisi bu akşam başlıyor. Biribirinden ünlü oyuncuların yer aldığı dizide 'Organize İşler' filmiyle ününe ün katan Berrak Tüzünataç da yer alıyor. Ünlü oyuncu dizide "Gülce" karakterine hayat verecek. Peki, Berrak Tüzünataç kimdir ve kaç yaşında?

BERRAK TÜZÜNATAÇ KİMDİR?

Berrak Tüzünataç, 2 Kasım 1984 tarihinde Yalova'da ailenin ilk çocuğu olarak doğmuştur. İlk okulu ve orta okulu Özel Yalova Öncü Kolejinde okumuştur. 1995 senesinde Koç Lisesi'ni kazanıp ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Liseyi Koç Özel Lisesi'nde okumuş, daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. Babası Yalova'da müteahitlik yapan Sefa Tüzünataç'dır. Naz adında bir kız kardeşi var. Berrak Tüzünataç, küçüklüğünde; kışları Yalova'da, yazları Yalova sayfiyesinin en eski sitelerinden Tuncelp'de yaşadılar.

Berrak Tüzünataç, 15 yaşına geldiğinde yani 1999 yılında,depreminin yaşandığı yıl, anne ve babası ayrılıyor. Yalova'da müteahhitlik yapan babasının yaptığı evlerden bazıları yıkılınca, baba 10 gün kadar hapis yatıyor. Berrak annesiyle birlikte İstanbul Caddebostan'a taşınıyor. Babası da İstanbul Etiler'de yaşamaya başlıyor.

2004 sonunda Yılmaz Erdoğan'ın da ders verdiği BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi) atelyesine katıldı.

18 yaşındayken basında ilk olarak, futbolcu İlhan Mansız 'ın sevgilisi olarak tanınan Berrak hemen ardından Bodrum'daki Fuga Otellerinin ortağı Volkan Büyükhanlı ile yaşadığı olaylı ilişkiyle adını duyurmuştur. Fotoğrafçı Zeynel Abidin Ağgül'ün bir fotoğraf çekimi sırasında, çekimi kenardan izleyen Berrak'ında resimlerini çekince şöhret basamaklarını tırmanmaya başlıyor. "Elele" dergisi dahil olmak üzere dört ayrı dergide kapak olmuştur.

Ardından Number 1 TV'de haber sunarak ekranlarla tanıştı. Sinem Kobal'la "Yetenek Avcısı" isimli programı sundu. 2005 senesinde Yılmaz Erdoğan'ın "Organize İşler" filmindeki ufak rolüyle de sinemaya adım attı. Ardından "Beyza'nın Kadınları"nda boy gösteriyor. 2005 yılında adı Okan Bayülgen'le anılıyor. Daha sonra Kanal D'de yayınlanan "Ödünç Hayat " dizide rol aldı. "Elveda Rumeli" adlı televizyon dizisinde Vahide karakterini canlandırdı. 2007 yılında oyuncu Nejat İşler ile birliktelik yaşadı. Show TV'de yayınlanan "Bu Kalp Seni Unutur Mu" adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. 2009 yılında Zeki Demirkubuz'un yönettiği Kıskanmak'ta başrol oynaması hayatının dönüm noktalarından biri olur. "Ezel" dizisine Bade karekterini canlandırdı.

BERRAK TÜZÜNATAÇ'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2005 - Organize İşler (Sinema filmi)

2005 - Beyza'nın Kadınları

2005 - Ödünç Hayat (Sinema filmi)

2007 - Affedilmeyen (TV Dizisi)

2007 - Elveda Rumeli (TV Dizisi)

2009 - Bu Kalp Seni Unutur mu? (TV Dizisi)

2009 - Kıskanmak (Sinema filmi)

2010 - Ejder Kapanı (TV Dizisi)

2010 - Ezel (TV Dizisi)

2011 - Bir Avuç Deniz (Sinema filmi)

2012 - Son (TV Dizisi)

2013 - Çanakkale Yolun Sonu (Behice ) (Sinema filmi)

2013 - 2014 - Muhteşem Yüzyıl (Mihrünnisa Sultan) (TV Dizisi)