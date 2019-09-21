Genç iklim aktivistleri iklim krizine karşı somut adımların atılması talebiyle “Sıfır Gelecek” kampanyası adı altında dün Kadıköy İskelesi önünde eylem yaptı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği eyleme yüzlerce çocuk ve genç katıldı. ‘Evimiz yanıyor’, ‘İklim için Birleş’, ‘Ya Sıfır Karbon, Ya Sıfır Gelecek’ yazılı dövizler taşıyan çocuklar, ‘İklim acil durumu ilan edilsin’, ‘İklimi değil sistemi değiştir’ sloganları attı. Basın açıklamasının ardından genç iklim aktivistleri ‘Sıfır Gelecek’ etkinliğinin yapılacağı Yoğutçu Parkı’na kadar yürüdü. Grup adına basın açıklamasını okuyan 8. sınıf öğrencisi Atlas Sarrafoğlu, “Türkiye’deki ilk iklim grevinde yetişkinler de vardı ama izleyiciydiler. Şimdi artık bu grevin bir parçası oldular. Kavga etmeden artık biz çocuklara kulak vererek bizleri dinlemelisiniz. Kurtaracak bir gezegenimiz var. Bunun için çalışın. Keyif aldığımız için okulu kırmıyoruz. Bunu okula gitmemek için yapsaydık pazartesi sendromu yaşamamak için pazartesi günü yapardık.” dedi.

Sarafoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Gezegenimiz yanıyor. Birçok şehir sular altında kalıyor. Buzullar yok oluyor. Ormanlar alev alev. İnsanlar evlerini terk ediyor. Türlerin nesli tükeniyor. Yakında bizim de neslimiz tükenecek. Artık bunu anlayın. Ben de herkes gibi zehirli yağmurlardan korkuyorum. Ama yağmurların neden zehirli olduğunu bilmek istiyorum. Yağmurların zehirli olmaması için ne yapmam gerektiğini bilmek istiyorum. İklim krizini durdurmak için yardım etmelisiniz. Bilimin arkasında birleşelim.”

Gelecek risk altında

Eylemin katılımcılarından biri de 17 yaşındaki Jıbin Gezer’di. Güzel bir dünyada yaşamak istediğini söyleyen Gezer, “Dünyanın geleceği kötüye gidiyor. Bu bizim geleceğimiz. Ben ve çocuğumun Marmara Denizi’ni görmesini istiyorum. Bunun için savaş vermeliyim” şeklinde konuştu. 16 yaşındaki Lise öğrencisi Mariya Demirci de, “İnsanlar empati kurarak ve yaptıklarının sonuçlarını görerek davransalar dünya daha güzel bir yer olabilir. Ebeveynlerin çocuklarını doğaya dost olarak yetiştirmeleri lazım” diye konuştu. Yine 16 yaşındaki Sevda Öztürk de “İklim krizi böyle devam ederse benim bir geleceğim olmayacak. Acil önlem alınması lazım. Biz çocuğuz diye bizi görmezden ve duymazdan gelmesinler” dedi. Protestoda yetişkinler de vardı. Nejat Yavaşoğlu, “Çocuğumuz ve bizim geleceğimiz için buradayız” ifadelerini kullandı.

‘Payımıza düşeni yapıyoruz’

İklim grevinin İstanbul’daki bir diğer adresi ise Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü oldu. Ellerinde ‘İklimi değil, sistemi değiştir’, ‘Herkes için iklim adaleti’ yazılı dövizler taşıyan Kalabalık hep bir ağızdan ‘İklim adaleti hemen şimdi’ sloganları attı. İklim değişikliğine dikkat çeken grubun adına yapılan açıklamada, “Çocukların ön ayak olmasıyla düzenlenen tarihin en büyük eylemlerinden birisine tanıklık ediyoruz. Ve bizde kendi payımıza düşeni yapmak üzere burada eylem yapıyoruz” denildi.

6 bin öğrenci buluştu

Antalya’da Konyaaltı Güneş Koleji öğrencileri yaptıkları rüzgar güllerini sahile bırakarak küresel ısınmaya işaret etti. Ankara’da TED Ankara Koleji’nin 6 bin öğrencisi okulun stadyumunda toplanarak, herkesi yaşanılır bir dünya için sıfır karbonlu geleceğe yönelik sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti. İzmir Gündoğdu Meydanı’nda “Otuzlarımı görmek istiyorum” pankartı taşıyan liseliler somut adım atılmasını talep etti.