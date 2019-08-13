MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKurtarmak istediği kuzeni kurtuldu kendisi öldü
13.08.2019 - 22:04| AA

Kurtarmak istediği kuzeni kurtuldu kendisi öldü

Adana'da kuzenini kurtarmak isterken sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu.

Kurtarmak istediği kuzeni kurtuldu kendisi öldü

 

Alınan bilgiye göre, Turan Yar (16) ve kuzeni Atakan Ünüvar (14) serinlemek için merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı'nda sulama kanalına girdi.

Kanalda yüzen çocuklardan Atakan Ünüvar bir süre sonra akıntıya kapıldı. Bu sırada Turan Yar da boğulmak üzere olan kuzenini kurtarmaya çalışırken akıntıya kapıldı. Ünüvar'ın kanal kenarındaki otlara tutunarak yardım istemesi üzerine çevredekiler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yanlarındaki can simidiyle Atakan Ünüvar'ı kanaldan çıkardı.

Kurtarılan çocuğun, kuzeninin akıntıya kapıldığını söylemesiyle kanalda arama çalışması başlatıldı.

Olayı gören çocuklardan Umut Dağlı, kuzenlerin sığ olan bölümden kanala girdiğini belirterek bir süre sonra yardım çığlığı duyduğunu, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polislerin halata bağlı can simidiyle iki kişiden birini kurtardığını ifade etti.

Kurtarmak istediği kuzeni kurtuldu kendisi öldü

Çocuğun cesedine ulaşıldı

Emniyet su altı ekibinin arama yaptığı kanalda akıntının fazla olması nedeniyle su akışı kesildi.

Su seviyesinin yarım metreye düştüğü kanalda, olaydan 4 saat sonra yaklaşık 4 kilometre mesafede kayıp Turan Yar'ın cesedi vatandaşlarca bulundu.

Olayı haber alıp bölgeye gelen çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.

Polislerin kanaldan çıkardığı cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı bölgede boğulmaların önüne geçmek için yaklaşık iki ay önce sulama kanallarında yüzenleri havuza götürmüş, on gün önce de kanal kenarındaki evlerde oturan aileleri ziyaret edip özellikle çocukların sulama kanalına girmemesi konusunda uyarıların yer aldığı broşürler dağıtmıştı.

 

İtalya'daki hükümet kriziİtalya'da Senato Genel Kurulu, hükümet krizinde Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti için istenen güvenoyunun yarın yapılmasını isteyen koalisyon ortağı aşırı sağcı Lig Partisi’nin talebini reddetti.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Seyir tepesi sonu oldu! 300 metrelik uçurumdan düştü

Seyir tepesi sonu oldu! 300 metrelik uçurumdan düştü

Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki iki kardeş yaralandı

Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki iki kardeş yaralandı

Irmakta araçlarıyla mahsur kaldılar

Irmakta araçlarıyla mahsur kaldılar

Son dakika | Ege Denizi'nde korkutan deprem

Son dakika | Ege Denizi'nde korkutan deprem

Sıradaki Haber