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06.11.2019 - 13:12 | | DHA

Kurtların saldırdığı 20 koyun telef oldu

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde kurtların saldırdığı 20 koyun telef oldu.

Kurtların saldırdığı 20 koyun telef oldu

Keçiborlu'ya bağlı Yeşilyurt köyünde hayvancılıkla uğraşan Remzi Erkaya'nın sürüsüne geçen hafta gece geç saatlerde kurtlar saldırdı. 20 koyun telef olurken, üretici Remzi Erkaya bu konuda yetkililerden destek beklediklerini söyledi.

Isparta İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Süleyman Yaşar Köroğlu da "Yetiştiricilerimiz adına tüm yetkililere sesleniyorum bu görüntülere daha ne kadar sabır göstereceğiz, nerede hayvan hakları savunucuları" dedi. Başkan Köroğlu, bu tür saldırıların arttığına dikkati çekerek, "Neredeyse her gün bu tür haberleri alıyoruz. Sayın Bakanım ne olur bu konuda biz yetiştiricilerimize yol gösterin, yardımcı olun. Yetiştiricimize geçmiş olsun diyorum. Tüm yetiştirici kardeşlerime önümüz kış, Allah kolaylık versin. Hepinize sağlıklı kuzu ve oğlaklar yetiştirmeniz temennisiyle hayırlı ve sağlıklı güzel günler diliyorum" diye konuştu.

Düşmanı yok, sayıları hızla artıyor, tehlike büyükSüveyş kanalının açılmasının ardından Kızıldeniz’den Akdeniz ve Ege Denizi'ne ulaşan balık türleri arasında istilacı tür olarak da bilinen 'balon balığı' denizde ve karada tehlike saçmaya devam ediyor.
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