Kuruluş Osman 1. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı! Dizi ne zaman başlayacak?

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi belli oldu. Dizinin ilk bölümünden iki fragmanın yayınlanması izleyicilerde merak uyandırdı. Peki Kuruluş Osman dizisi ne zaman başlayacak?

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisi 20 Kasım 2019 Çarşamba günü 20:00'de ATV'de başlayacak.

KURULUŞ OSMAN FRAGMAN