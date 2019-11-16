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16.11.2019 - 21:28 |

Kuruluş Osman 1. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı! Dizi ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman dizisi ATV ekranında yayınlanacak. Dizinin ilk bölüm fragmanları ve yayın tarihi yayınlandı. Başrolde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisi ne zaman başlayacak? İşte dizi hakkında merak edilenler...

Kuruluş Osman 1. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı! Dizi ne zaman başlayacak?

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi belli oldu. Dizinin ilk bölümünden iki fragmanın yayınlanması izleyicilerde merak uyandırdı. Peki Kuruluş Osman dizisi ne zaman başlayacak?

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisi 20 Kasım 2019 Çarşamba günü 20:00'de ATV'de başlayacak.

KURULUŞ OSMAN FRAGMAN

 

Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.
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