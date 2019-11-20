Kuruluş Osman 1. bölüm bu akşam! İşte Kuruluş Osman fragman - oyuncular

Çarşamba akşamları yayınlanacak olan Kuruluş Osman ilk bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisinin başrol sahibi Burak Özçivit. Peki Kuruluş Osman dizisinin ilk bölümünde neler yaşanacak? Kuruluş Osman oyuncuları kimler?

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULAR

Burak Özçivit Osman

Nurettin Sönmez Bamsı

Ragıp Savaş Dündar

Saruhan Hünel Alişar

İsmail Hakkı Ürün Samsa

Ayşegül Günay Demir Zöhre

Alma Terziç Sofia

Emre Basalak Gündüz

Abdül Süsler Kalonoz

Eren Hacısalihoğlu Batur

Özge Törer Bala Hatun

Buse Arslan Akdeniz Aygül

Aslıhan Karalar Burçin

Uğur Aslan Nizameddin

Açelya Özcan Ayşe Hatun

Yiğit Uçan Boran

KURULUŞ OSMAN FRAGMAN