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20.11.2019 - 09:26 |

Kuruluş Osman 1. bölüm bu akşam! İşte Kuruluş Osman fragman - oyuncular

Uzun zamandır merakla beklenilen Kuruluş Osman dizisi ilk bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. ATV'de yayınlanacak olan Kuruluş Osman 1. bölümünde Kayılar ihabetin pençesine düşecek. Peki sonra neler olacak? İşte Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı...

Kuruluş Osman 1. bölüm bu akşam! İşte Kuruluş Osman fragman - oyuncular

Çarşamba akşamları yayınlanacak olan Kuruluş Osman ilk bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisinin başrol sahibi Burak Özçivit. Peki Kuruluş Osman dizisinin ilk bölümünde neler yaşanacak? Kuruluş Osman oyuncuları kimler?

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULAR

 Burak Özçivit Osman
Nurettin Sönmez Bamsı
Ragıp Savaş Dündar
Saruhan Hünel Alişar
İsmail Hakkı Ürün Samsa
Ayşegül Günay Demir Zöhre
Alma Terziç Sofia
Emre Basalak Gündüz
Abdül Süsler Kalonoz
Eren Hacısalihoğlu Batur
Özge Törer Bala Hatun
Buse Arslan Akdeniz Aygül
Aslıhan Karalar Burçin
Uğur Aslan Nizameddin
Açelya Özcan Ayşe Hatun
Yiğit Uçan Boran

KURULUŞ OSMAN FRAGMAN

Kadıköy’de korkutan patlama anı kamerada!Kadıköy’de bir inşaatta başlayan yangın park halindeki lüks cipe sıçradı. Alevlere teslim olan cip bir anda bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle alevler metrelerce yükselirken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Alev alev yanan cipin patladığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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