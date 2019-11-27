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27.11.2019 - 09:40 |

Kuruluş Osman 2. bölüm fragman! Osman hain tuzaktan kurtulabilecek mi?

Kuruluş Osman 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'de ekrana gelen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde Osman hain tuzaktan kurtulabilecek mi? merak konusu. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı haberimizde...

Kuruluş Osman 2. bölüm fragman! Osman hain tuzaktan kurtulabilecek mi?

Çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Kuruluş Osman yeni bölümünde Osman, Bamsı Bey'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye girer ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapar. Ancak bu anlaşmadan hemen sonra öldürülen tekfurun cesedi, Osman'ın ayaklarının dibine düşer. Katillerin peşine düşen Osman, bataklıkta kendini kurtaran rahibelerle burun buruna gelir. Osman rahibelerin aslında kim olduklarını öğrenebilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Osman'ı yakalayabilecek midir? Yoksa Osman, Yorgopolos'un katillerini bulup, kaleden çıkabilecek midir?

KURULUŞ OSMAN FRAGMAN

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