Kuruluş Osman 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
ATV'nin kısa sürede büyük ilgi gören yeni dizisi Kuruluş Osman 2. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümüne tekfurun cesedinin Osman’ın ayaklarının dibine düşmesi damga vurdu. Peki Kuruluş Osman 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
KURULUŞ OSMAN 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Osman, Bamsı Bey’in oğlu Aybars’ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye girer ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur’u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapar. Ancak bu anlaşmadan hemen sonra öldürülen tekfurun cesedi, Osman’ın ayaklarının dibine düşer. Katillerin peşine düşen Osman, bataklıkta kendini kurtaran rahibelerle burun buruna gelir. Osman rahibelerin aslında kim olduklarını öğrenebilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Osman’ı yakalayabilecek midir? Yoksa Osman, Yorgopolos’un katillerini bulup, kaleden çıkabilecek midir?
KURULUŞ OSMAN 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Kuruluş Osman 3. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...
KURULUŞ OSMAN'IN KONUSU NE?
Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.
KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dönemin obaları, otağları, şehirleri ve mekanlarını hissettiren Kuruluş Osman’ın çekimleri Beykoz’a bağlı Riva’da gerçekleştiriliyor. Dizide kullanılan atlar için de arazinin bir bölümü ayrılmış. Burada eğitmenler eşliğinde atlar doğal ortamlarına uygun olarak yetiştiriliyor.
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI
Burak Özçivit-Osman
Saruhan Hünel-Alişar
İsmail Hakkı Ürün-Samsa
Özge Törer-Bala Hatun
Abdül Süsler-Kalanoz
Ragıp Savaş-Dündar
Alma Terziç-İsodora
Ayşegül Günay Demir-Zöhre
Nurettin Sönmez-Bamsı
Seda Yıldız-Şeyh Edebali