Kuruluş Osman 4. son bölümde Bala Hatun kaçırıldı! Kuruluş Osman 5. yeni bölüm fragmanı...

KURULUŞ OSMAN 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Yannis, kanlı planını hayata geçirerek göl kenarındaki pazarı basıp, Edebalı’nın kızını kaçırmayı başarmıştır. Bu iş için taşeron olarak Katalan savaşçıları kullanan Yannis, Bala Hatun’dan istediklerini öğrenebilecek midir? Osman ise esiri Teokles’i kaçıran Batur Alp’a oba meydanında ceza kesmiştir. Bunun karşılığında kafesli çadıra hapsedilecektir. Kafesli çadırda pazar baskınını ve Bala Hatun’un kaçırıldığını öğrenen Osman ne yapacaktır?



KURULUŞ OSMAN 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



