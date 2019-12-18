Kuruluş Osman 5. son bölümde Osman, Bala'yı kurtarmak için... Kuruluş Osman 6. yeni bölüm fragmanı

KURULUŞ OSMAN 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Osman Edebalı’nın kızı Bala Hatun’u Yannis’in elinden kurtarmayı başarır ancak Bala Hatun zehirlenmiştir ve panzehiri ise Yannis’in elindedir. Dündar Bey’in oğlu Batur’u bıçakladığı için kafesli çadıra atılan Osman, kaçtıktan sonra ilk kez Dündar ile karşı karşıya gelecektir. Dündar Bey ve Osman’ın bu yüzleşmesi obada neler doğuracak? Kızı kaçırılan Edebalı, onun iyileşmesi için ne yapacak? Osman, Yannis’in elindeki panzehiri alıp Bala’yı kurtarabilecek mi?



KURULUŞ OSMAN 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Kuruluş Osman 6. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...



KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dönemin obaları, otağları, şehirleri ve mekanlarını hissettiren Kuruluş Osman’ın çekimleri Beykoz’a bağlı Riva’da gerçekleştiriliyor. Dizide kullanılan atlar için de arazinin bir bölümü ayrılmış. Burada eğitmenler eşliğinde atlar doğal ortamlarına uygun olarak yetiştiriliyor.