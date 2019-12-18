MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kuruluş Osman 5. son bölümde Osman, Bala'yı kurtarmak için... Kuruluş Osman 6. yeni bölüm fragmanı
ABONE OL
18.12.2019 - 23:27 |

Kuruluş Osman 5. son bölümde Osman, Bala'yı kurtarmak için... Kuruluş Osman 6. yeni bölüm fragmanı

ATV'nin kısa sürede büyük ilgi gören yeni dizisi Kuruluş Osman 5. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümüne Osman'ın Bala'yı kurtarmak için Yannis'e karşı verdiği inanılmaz mücadele damga vurdu. Peki Kuruluş Osman 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 5. son bölümde Osman, Bala'yı kurtarmak için... Kuruluş Osman 6. yeni bölüm fragmanı

KURULUŞ OSMAN 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Edebalı’nın kızı Bala Hatun’u Yannis’in elinden kurtarmayı başarır ancak Bala Hatun zehirlenmiştir ve panzehiri ise Yannis’in elindedir. Dündar Bey’in oğlu Batur’u bıçakladığı için kafesli çadıra atılan Osman, kaçtıktan sonra ilk kez Dündar ile karşı karşıya gelecektir. Dündar Bey ve Osman’ın bu yüzleşmesi obada neler doğuracak? Kızı kaçırılan Edebalı, onun iyileşmesi için ne yapacak? Osman, Yannis’in elindeki panzehiri alıp Bala’yı kurtarabilecek mi?

KURULUŞ OSMAN 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman 6. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dönemin obaları, otağları, şehirleri ve mekanlarını hissettiren Kuruluş Osman’ın çekimleri Beykoz’a bağlı Riva’da gerçekleştiriliyor. Dizide kullanılan atlar için de arazinin bir bölümü ayrılmış. Burada eğitmenler eşliğinde atlar doğal ortamlarına uygun olarak yetiştiriliyor.

 

Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ruam hastalığı nedir, bulaşıcı mı? Ruam belirtileri, Ruam hastalığı tedavisi

Ruam hastalığı nedir, bulaşıcı mı? Ruam belirtileri, Ruam hastalığı tedavisi

Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

Sıradaki Haber