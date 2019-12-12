Kuruluş Osman 5. yeni bölüm fragmanı... Osman Bey kendini hançerledi

Kuruluş Osman 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman yeni bölümde Bala Hatun ölümle mücadele ediyor. Osman Bey Bala Hatun'un durumundan endişeli, Şeyh Edebali ise Osman Bey'i tesseli ediyor. Alişar, Osman Bey'i bitirmek için Şeyh Edebali'ye tuzak kurma peşinde... Öte yandan Osman Bey'in Sofia'yı kaçırması ise bardağı taşırıyor ve Dündar ile arası açılıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yannis, kanlı planını hayata geçirerek göl kenarındaki pazarı basıp, Edebalı'nın kızını kaçırmayı başarmıştır. Bu iş için taşeron olarak Katalan savaşçıları kullanan Yannis, Bala Hatun'dan istediklerini öğrenebilecek midir? Osman ise esiri Teokles'i kaçıran Batur Alp'a oba meydanında ceza kesmiştir. Bunun karşılığında kafesli çadıra hapsedilecektir. Kafesli çadırda pazar baskınını ve Bala Hatun'un kaçırıldığını öğrenen Osman ne yapacaktır?