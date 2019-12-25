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25.12.2019 - 23:36 |

Kuruluş Osman 6. son bölümde Osman ve alpleri yakalandı... Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı

ATV'nin kısa sürede büyük ilgi gören yeni dizisi Kuruluş Osman 6. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümüne Osman'ın ve alplerinin yakalanması damga vurdu. Peki Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 6. son bölümde Osman ve alpleri yakalandı... Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı

KURULUŞ OSMAN 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman, Bala Hatun’un şifasını Yannis’in elinden alıp Kulucahisar Kalesi’nin arkasındaki gizli el olan Yannis’i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır. Ancak Edebalı, Osman’ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir. Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider. Ancak Osman’ı karşılayan kişi, Yannis’in ta kendisidir. Osman ile Yannis’in buluşması ne sonuçlar doğuracaktır? Obaya gelen Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacaktır? Osman, Edebalı’yı bulabilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Yannis’in idamına göz yumacak mıdır? Yarenlerini kaybeden Edebalı, nasıl bir yol izleyecektir? Osman ile Edebalı’nın yolları tekrar ne zaman kesişecektir?

KURULUŞ OSMAN 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dönemin obaları, otağları, şehirleri ve mekanlarını hissettiren Kuruluş Osman’ın çekimleri Beykoz’a bağlı Riva’da gerçekleştiriliyor. Dizide kullanılan atlar için de arazinin bir bölümü ayrılmış. Burada eğitmenler eşliğinde atlar doğal ortamlarına uygun olarak yetiştiriliyor.

 

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