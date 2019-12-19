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19.12.2019 - 12:33 |

Kuruluş Osman 6. yeni bölüm fragmanı... Gün hesap sorma günü...

Kuruluş Osman 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Kayı obaları birleşmek üzere... Dündar temkinli, Zöhre ise bir plan yapmaya çalışıyor. Öte yandan Osman Bey yengesinden Bala Hatun'u istemesini söylüyor.

Kuruluş Osman 6. yeni bölüm fragmanı... Gün hesap sorma günü...

Kuruluş Osman 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman yeni bölümde Kayı obaları birleşirken Osman Bey tüm oyun boylarının birleşmesini diliyor. Soman Bey yengesine Baha Hatun'u istemesini söyleyince Selcan Hatun'un gözleri doluyor. Öte yandan obaların birleşecek olması Dündar ve Zöhre Hatun'u endişelendirirken Zöhre Hatun bir plan yapıyor. Samsa'nın obası ise tehlike altında!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman, Edebalı'nın kızı Bala Hatun'u Yannis'in elinden kurtarmayı başarır ancak Bala Hatun zehirlenmiştir ve panzehiri ise Yannis'in elindedir. Dündar Bey'in oğlu Batur'u bıçakladığı için kafesli çadıra atılan Osman, kaçtıktan sonra ilk kez Dündar ile karşı karşıya gelecektir. Dündar Bey ve Osman'ın bu yüzleşmesi obada neler doğuracak? Kızı kaçırılan Edebalı, onun iyileşmesi için ne yapacak? Osman, Yannis'in elindeki panzehiri alıp Bala'yı kurtarabilecek mi? 

Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
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