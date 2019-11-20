Kuruluş Osman Alişar Saruhan Hünel kimdir?Kaç yaşında ve nereli?

Aynalı Tahir dizisiyle ünlenen Sarıhan Hünel Kuruluş Osman dizisinde yer alıyor. Hünel dizide "Alişar" karakterine hayat verecek. Dizi yayınlanmadan Saruhan Hünel aramları yükselirken oyuncunun biyografisi de merak ediliyor. İşte Saruhan Hünel'in hayatı...

ALİŞAR KİMDİR?

Alişar bey Germiyanoğlu beyliğinin başıdır ve Kütahya Bey'i olarak bilinir. Kütahya bölgesine hakim olan Germiyanoğulları ile Kayıların yakın dostluğu vardır; ancak Alişar bey kurnaz bir adamdır. Osman bey Balhatun'u kendisine istemesi için Alişar beyi gönderir ama Alişar bet Balhun Hatun'u kendisine ister ancak alamaz.

SARUHAN HÜNEL KİMDİR?

Saruhan Hünel 1970 yılında İstanbul’un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. 7 Ocak doğumlu olan Saruhan Hünel’in annesi Bağdat’tan göçen Arap bir ailenin kızı. Hünel’in babası ise Arnavut göçmeni bir Selanikli. Saruhan Hünel, ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Saruhan Hünel, lisedeki tekstil bölümünü başarıyla tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nü kazandı. Hünel, çeşitli sebeplerden okuluna devam edemedi. Modellik yapmaya başlayan Saruhan Hünel zaman içerisinde dizilerle vatandaşların karşısına çıktı. Emrah ile birlikte oynadığı filmlerle beğeni kazanan Saruhan Hünel’in kardeşi Türk Sanat Müziği Sanatçısı Aslı Hünel’dir.