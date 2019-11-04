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04.11.2019 - 12:36 |

Kuruluş Osman bu hafta başlayacak mı? Ne zaman başlıyor?

Her geçen gün Kuruluş Osman dizisi başlangıç tarihi araştırması artıyor. Dizinin fragmanları ekrana gelirken tarihin belirtilmemesi nedeniyle diziseverler, "Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?" sorusunu yöneltiyor.

Kuruluş Osman bu hafta başlayacak mı? Ne zaman başlıyor?

 

Kuruluş Osman için artık gitgide heyecan katsayısı artıyor. Oyuncuların özellikle de başrol oyuncusu Burak Özçivit'in performansı merak ediliyor. Fragmanlarda dizinin başlama tarihine ilişkin bilgiye ulaşamayanlar "Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?" diye sorguluyor.

GÖZLER KASIM AYININ 3. HAFTASINDA

Kuruluş Osman'ın ne zaman yayınlanacağına dair kanal bir bilgi geçmedi. Yayınlanan fragmanda ise "yakında" ibaresi yer aldı. Dizinin kasım ayının üçüncü haftası yayınlanması bekleniyor.

İKTİDAR VE CİHAN DEVLETİ MÜJDESİ

Geçtiğimiz akşam atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'ın ikinci tanıtımında, Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey'in "Alplerim, beylerim, balalarım, nice demdir düşman azgınlaştı. İhanet zalimleşti. Dost bildiklerimiz sessizleşti. Ne gam, ne keder, ne hüzün! Biliriz ki Allah bize yeter! İmanımız bize yeter! Yüreğimiz yeter. İmdi azgınlaşan düşmanın, zalimleşen ihanetin nefesini kesme vaktidir. İmdi şehadet şerbeti içmenin, aslanlar gibi kükremenin, destanlar yazmanın vaktidir. İmdi milletimizin ikbali için, mazlumların kurtuluşu için devlet olma vaktidir. Benimle birlikte devlet olmaya var mısınız?" sözleri yer aldı.

İstanbul'da ıspanak kabusu! "Gözlerimi kaybettim sandım"İstanbul’da ıspanakla birlikte yediği ottan zehirlenen Sevim Karacaner,“marketten ıspanak aldım. Onun içerisinde bilmediğim bazı otlar vardı ama ben elimi yaktığı için ısırgan olarak algıladım. Onu da doğradım içine şifa olur niyetine. Bilsem almazdım, doğramazdım. Bir an gözlerimi kaybettim sandım hala da etkisi sürüyor" dedi.
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