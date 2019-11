Kuruluş Osman dizisinde Osman'ı canlandıran Burak Özçivit kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

24 Aralık 1984'te İstanbul'da doğan Burak Özçivit, oyuncu ve eski manken.24 Aralık 1984'te İstanbul'da doğan Burak Özçivit, oyuncu ve eski manken.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu. Aslen Gazianteplidir.



Kazım İşmen Lisesi'nden mezundur (2001). 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır. Şu anda ise mankenliği bırakmıştır.



2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Buna bağlı olarak da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir. Faruk Saraç, Abbate, Tween ve NetWork gibi markaların defileleri ve yurt dışı fuar defilelerinde görev almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini Eksi 18 dizisinde genç komiser Murat'ı canlandırarak yaşamıştır. Kasım 2007'de sinemalarda gösterime giren Musallat isimli sinema filminde rol almıştır. Kanal D'de yayınlanan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide oynamıştır. 2008 yaz aylarında ise Baba Ocağı adlı dizide Güven adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra Gossip Girl'den esinlenilen Küçük Sırlar adlı dizide Çetin'i canlandırmıştır. 2011:2013 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterini canlandırmıştır. Malkoçoğlu filmi için hazırlıklara başlamıştır. 2013 yılında ise Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Çalıkuşu dizisinde Kamran rolünü canlandırmıştır. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Fahriye Evcen'le yeniden, bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye dönmüştü. 2015 yılında başlayan ve 2017'de final yapan Kara Sevda dizisinde rol almaktaydı.



2015 yılında Fahriye Evcen ile ilişkisi başladı.[2] 29 Haziran 2017 tarihinde, Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen törenle evlendi. Nisan 2019'da oğlu Karan Özçivit dünyaya geldi.



HANGİ DİZİ-FİLMLERDE OYNADI?

2007 Musallat Suat

2013 Zarafa Hasan (Türkçe Dublaj)

2015 Aşk Sana Benzer Balıkçı Ali

2016 Kardeşim Benim Hakan

2017 Kardeşim Benim 2 Hakan



Televizyon dizileri



2006 Eksi 18 Murat

2007 Zoraki Koca Ömer Özpolat

2008 : 2009 Baba Ocağı Güven

2010 İhanet Emir

2010 : 2011 Küçük Sırlar Çetin Ateşoğlu

2011 : 2013 Muhteşem Yüzyıl Malkoçoğlu Bali Bey

2013 : 2014 Çalıkuşu Kamran

2015 : 2017 Kara Sevda Kemal Soydere

2019- Kuruluş: Osman Osman Bey