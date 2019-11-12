Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi! İşte Kuruluş Osman ilk bölüm fragman

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde izleyicisiyle buluşacak olan Kuruluş Osman'ın yayın tarihi ve fragmanı yayınlandı. Özellikle Diriliş Ertuğrul dizisinin izleyici kitlesi tarafından 'Kuruluş Osman ne zaman yayınlanmaya başlayacak?'sorusu yoğun ilgi görüyor. İşte dizisinin yayın tarihi ve fragmanı...

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisi 20 Kasım 2019 Çarşamba günü 20:00'de ATV'de ekrana gelecek.

KURULUŞ OSMAN FRAGMAN