MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKuruluş Osman fragman! Kuruluş Osman hangi kanalda, ne zaman başlayacak?
11.10.2019 - 15:36 |

Kuruluş Osman fragman! Kuruluş Osman hangi kanalda, ne zaman başlayacak?

Diriliş Osman dizisinin devamı olan Kuruluş Osman dizisinin fragmanı yayınlandı. Diriliş Osman dizisini yakından takip eden izleyiciler, Kuruluş Osman dizisini de kaçırmak istemiyor. Peki Kuruluş Osman dizisi hangi kanalda, ne zaman yayınlanmaya başlayacak?

Kuruluş Osman fragman! Kuruluş Osman hangi kanalda, ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi merakla araştırılırken dizinin hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Peki Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

KURULUŞ OSMAN HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kuruluş Osman dizisi ATV'de ekrana gelecek.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN YAYINLANMAYA BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinin ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı. ATV tarafından Kuruluş Osman dizisi için tarih verildiğinde haberimizin içeriğinden de bilgi alabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN FRAGMAN

Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Her yerde aranıyordu! Korkunç gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı

Her yerde aranıyordu! Korkunç gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı

Otobüs bekleyen 3 kadın feci şekilde can verdi

Otobüs bekleyen 3 kadın feci şekilde can verdi

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert açıklama: Kimsenin şüphesi olmamalıdır

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert açıklama: Kimsenin şüphesi olmamalıdır

MSB: ABD gözlem noktasına atış yapılmadı

MSB: ABD gözlem noktasına atış yapılmadı

Sıradaki Haber