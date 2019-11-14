14.11.2019 - 14:49 |
Kuruluş Osman hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacak? Kuruluş Osman fragmanı
Kuruluş Osman dizisinin yayınlanacağı kanal ve tarih belli oldu. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğindeki Kuruluş Osman dizisi için izleyiciler meraklanıyor. Kuruluş Osman ilk bölüm fragmanı da izleyiciye sunuldu. İşte Kuruluş Osman kanalı, fragmanı, yayın tarihi...
Kuruluş Osman dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi belli oldu. Kuruluş Osman dizisini izlemek isteyenler, öncelikle dizinin yayınlanacağı kanalı araştırıyor.
KURULUŞ OSMAN HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Kuruluş Osman ATV kanalında ekrana gelecek.
KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Kuruluş Osman dizisi ilk bölümüyle bu 20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlanmaya başlayacak.
KURULUŞ OSMAN FRAGMAN