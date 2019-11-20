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20.11.2019 - 19:32 |

Kuruluş Osman konusu nedir, oyuncuları kimler? Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor?

Kült dizi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliği taşıyan yeni dizi Kuruluş Osman, bu akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki başrolünde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, İsmail Hakkı ve Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin konusu nedir? İşte hem bu sorunun cevabı hem de dizinin oyuncu kadrosu ile çekildiği yer ile ilgili bilgiler...

Kuruluş Osman konusu nedir, oyuncuları kimler? Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor?

Kuruluş Osman bu akşam başlıyor. Diziseverler bir yandan dizinin başlama saatini beklerken bir yandan da detaylı bilgilere ulaşmak için "Kuruluş Osman konusu nedir? Oyuncuları kimler? Nerede çekildi?" sorusunu soruyor.

KURULUŞ OSMAN'IN KONUSU NE?

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dönemin obaları, otağları, şehirleri ve mekanlarını hissettiren Kuruluş Osman’ın çekimleri Beykoz’a bağlı Riva’da gerçekleştiriliyor. Dizide kullanılan atlar için de arazinin bir bölümü ayrılmış. Burada eğitmenler eşliğinde atlar doğal ortamlarına uygun olarak yetiştiriliyor.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Burak Özçivit-Osman

Saruhan Hünel-Alişar

İsmail Hakkı Ürün-Samsa

Özge Törer-Bala Hatun

Abdül Süsler-Kalanoz

Ragıp Savaş-Dündar

Alma Terziç-İsodora

Ayşegül Günay Demir-Zöhre

Nurettin Sönmez-Bamsı

Seda Yıldız-Şeyh Edebali

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