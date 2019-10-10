10.10.2019 - 09:23 |
Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman fragman yayınlandı
Kuruluş Osman dizisinden ilk fragman yayınlandı. Diriliş Ertuğrul'un ardından macera devam ediyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte merak edilen fragman...
Kuruluş Osman ilk fragmanını izleyicisi ile buluşturdu. Dizinin yayınlanma tarihi henüz belli olmazken kısa bir süre sonra tarihin netleşeceği tahmin ediliyor.
ATV ekranlarında yayınlanacak Kuruluş Osman'da Osmanlı Devleti'nin kuruluşu anlatılacak ve Osman Bey rolünde Burak Özçivit yer alacak.
KURULUŞ OSMAN İLK FRAGMAN