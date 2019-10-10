Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman fragman yayınlandı

Kuruluş Osman ilk fragmanını izleyicisi ile buluşturdu. Dizinin yayınlanma tarihi henüz belli olmazken kısa bir süre sonra tarihin netleşeceği tahmin ediliyor.

ATV ekranlarında yayınlanacak Kuruluş Osman'da Osmanlı Devleti'nin kuruluşu anlatılacak ve Osman Bey rolünde Burak Özçivit yer alacak.

KURULUŞ OSMAN İLK FRAGMAN



