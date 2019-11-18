Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Oyuncular kadrosu...
Kuruluş Osman için geri sayım başladı. İlk bölüm için nefesler tutuldu. Diziyi uzun zamandır heyecanla bekleyen seyirciler dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını sorgulamaya başladı.
Kuruluş Osman içim heyecanlı bekleyiş başladı. Diriliş Ertuğrul'u ilgiyle izleyenler yeni sezonu merakla bekliyor. Peki oyuncu kadrosunun belli olduğu Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?
KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kuruluş Osman dizisinin 1. bölüm 3. fragmanında Osman Bey'in “Yüce Rabbim şahidim olsun babamın kutlu sancağını asla düşürmeyeceğiz. Ben ve benim evlatlarım bu kutlu sancağı yedi cihana yaymak için yitesiye mücadele edeceğiz.” sözlerinin yer aldığı fragmanda dizinin 20 Kasım 2019 Çarşamba yayınlanacağı belirtildi.
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI
Burak Özçivit-Osman
Saruhan Hünel-Alişar
İsmail Hakkı Ürün-Samsa
Özge Törer-Bala Hatun
Abdül Süsler-Kalanoz
Ragıp Savaş-Dündar
Alma Terziç-İsodora
Ayşegül Günay Demir-Zöhre
Nurettin Sönmez-Bamsı
Seda Yıldız-Şeyh Edebali