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18.11.2019 - 12:03 |

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Oyuncular kadrosu...

Kuruluş Osman için geri sayım başladı. İlk bölüm için nefesler tutuldu. Diziyi uzun zamandır heyecanla bekleyen seyirciler dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını sorgulamaya başladı.

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Oyuncular kadrosu...

Kuruluş Osman içim heyecanlı bekleyiş başladı. Diriliş Ertuğrul'u ilgiyle izleyenler yeni sezonu merakla bekliyor. Peki oyuncu kadrosunun belli olduğu Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinin 1. bölüm 3. fragmanında Osman Bey'in “Yüce Rabbim şahidim olsun babamın kutlu sancağını asla düşürmeyeceğiz. Ben ve benim evlatlarım bu kutlu sancağı yedi cihana yaymak için yitesiye mücadele edeceğiz.” sözlerinin yer aldığı fragmanda dizinin 20 Kasım 2019 Çarşamba yayınlanacağı belirtildi.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Burak Özçivit-Osman

Saruhan Hünel-Alişar

İsmail Hakkı Ürün-Samsa

Özge Törer-Bala Hatun

Abdül Süsler-Kalanoz

Ragıp Savaş-Dündar

Alma Terziç-İsodora

Ayşegül Günay Demir-Zöhre

Nurettin Sönmez-Bamsı

Seda Yıldız-Şeyh Edebali

 

 

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