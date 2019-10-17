17.10.2019 - 10:16 |
Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Oyuncular kimler? Hangi kanalda yayınlanacak? (Diriliş Osman)
Diriliş Ertuğrul dizisinin finalinden sonra dizinin devam niteliğinde başlayacak olan Kuruluş Osman dizisi için izleyiciler meraklanıyor. Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu ve dizinin yayınlanacağı kanal belli oldu. Peki Kuruluş Osman dizisi ne zaman yayınlanmaya başlayacak?
Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu. Güçlü bir oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman dizisinde hangi isimler yer alacak? İşte merak edilen o oyuncular...
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI
Burak Özçivit
Ragıp Savaş
Ayşegül Günay
Hazal Subaşı
Saruhan Hünel
KURULUŞ OSMAN DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANMAYA BAŞLAYACAK?
Kuruluş Osman dizisinin Ekim ayının sonlarına doğru yayınlanması tahmin ediliyor.
KURULUŞ OSMAN HANGİ KANALDA?
Kuruluş Osman dizisi ATV ekranında izleyicisiyle buluşacak.
KURULUŞ OSMAN FRAGMAN
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