Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Oyuncular kimler? Hangi kanalda yayınlanacak? (Diriliş Osman)

Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu. Güçlü bir oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman dizisinde hangi isimler yer alacak? İşte merak edilen o oyuncular...

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Burak Özçivit

Ragıp Savaş

Ayşegül Günay

Hazal Subaşı

Saruhan Hünel

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANMAYA BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinin Ekim ayının sonlarına doğru yayınlanması tahmin ediliyor.

KURULUŞ OSMAN HANGİ KANALDA?

Kuruluş Osman dizisi ATV ekranında izleyicisiyle buluşacak.

KURULUŞ OSMAN FRAGMAN