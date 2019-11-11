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11.11.2019 - 09:32 |

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman oyuncular...

Kuruluş Osman için merakla beklenen tarih açıklandı. Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Kuruluş Osman dizisi için heyecanlı bekleyiş sürerken, dizinin 1. bölümü ile için yayınlanma tarihi açıklandı. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman oyuncuları kimlerdir?

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman oyuncular...

ATV'de yayın hayatına başlayacak olan Kuruluş Osman dizisi için beklenen tarih açıklandı. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman oyuncuları ve dizi ile ilgili merak edilenleri derledik.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuruluş Osman'ın yayın tarihi belli oldu. ATV'de ekrana gelecek olan yeni dizisi Kuruluş Osman 20 Kasım Çarşamba akşamı izleyici ile buluşacak.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'e hayat veren Burak Özçivit olacak. Burak Özçivit'in partneri ise Aslıhan Karalar olacak. Ayrıca 1. bölüm fragmanında Diriliş Ertuğrul dizisinde Bamsı karakterini canlandıran Nurettin Sönmez de dikkat çekiyor.

KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM FRAGMANI

    15. kata çıkıp para saçtı! Sebebini duyan şoke olduAdana'da bir kişi çok miktarda borcu olduğunu söyleyerek bir inşaatın 15. katına çıkıp intihar etmek istedi. Şahsın, kendisini ikna etmek isteyenlere para atması ise dikkat çekti.
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