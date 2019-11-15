Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Oyuncuları kimler?
Kuruluş Osman yeni sezona büyük bir beklentiyle girmeye hazırlanıyor. Dizinin 3 tanıtımı yyaınlandı ve ilk bölüm sabırsızlıkla bekleniyor. Daha önceki senelerde Diriliş Ertuğrul'u kaçırmayanlar oyuncuları aratıp performansları merak ediyor.
Kuruluş Osman yakında başlıyor. Dizinin ilk bölümü için nefesler tutuldu. Son yayınlanan fragmanla birlikte hetecan katlanırken dizinin yayın tarihi de belli oldu. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?
KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kuruluş Osman dizisinin 1. bölüm 3. fragmanında Osman Bey'in “Yüce Rabbim şahidim olsun babamın kutlu sancağını asla düşürmeyeceğiz. Ben ve benim evlatlarım bu kutlu sancağı yedi cihana yaymak için yitesiye mücadele edeceğiz.” sözlerinin yer aldığı fragmanda dizinin 20 Kasım 2019 Çarşamba yayınlanacağı belirtildi.
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI
Burak Özçivit-Osman
Saruhan Hünel-Alişar
İsmail Hakkı Ürün-Samsa
Özge Törer-Bala Hatun
Abdül Süsler-Kalanoz
Ragıp Savaş-Dündar
Alma Terziç-İsodora
Ayşegül Günay Demir-Zöhre
Nurettin Sönmez-Bamsı
Seda Yıldız-Şeyh Edebali