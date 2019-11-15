Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Oyuncuları kimler?

Kuruluş Osman yakında başlıyor. Dizinin ilk bölümü için nefesler tutuldu. Son yayınlanan fragmanla birlikte hetecan katlanırken dizinin yayın tarihi de belli oldu. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinin 1. bölüm 3. fragmanında Osman Bey'in “Yüce Rabbim şahidim olsun babamın kutlu sancağını asla düşürmeyeceğiz. Ben ve benim evlatlarım bu kutlu sancağı yedi cihana yaymak için yitesiye mücadele edeceğiz.” sözlerinin yer aldığı fragmanda dizinin 20 Kasım 2019 Çarşamba yayınlanacağı belirtildi.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Burak Özçivit-Osman

Saruhan Hünel-Alişar

İsmail Hakkı Ürün-Samsa

Özge Törer-Bala Hatun

Abdül Süsler-Kalanoz

Ragıp Savaş-Dündar

Alma Terziç-İsodora

Ayşegül Günay Demir-Zöhre

Nurettin Sönmez-Bamsı

Seda Yıldız-Şeyh Edebali