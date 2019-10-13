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13.10.2019 - 18:38 |

Kuruluş Osman ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Kuruluş Osman oyuncuları

Başrollerini Burak Özçivit ve Özge Törer'in üstleneceği Kuruluş Osman dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Fragman sonrası oldukça heyecanlanan izleyiciler, şimdiden Kuruluş Osman ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte merak edilen sorularla ilgili son durum...

Kuruluş Osman ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Kuruluş Osman oyuncuları

Diriliş Osman dizisinin devamı olan Kuruluş Osman dizisinin fragmanı yayınlandı. Diriliş Osman dizisini yakından takip eden izleyiciler, Kuruluş Osman dizisini de kaçırmak istemiyor. Peki Kuruluş Osman dizisi hangi kanalda, ne zaman yayınlanmaya başlayacak?

KURULUŞ OSMAN HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kuruluş Osman dizisi ATV'de ekrana gelecek.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN YAYINLANMAYA BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinin ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı. ATV tarafından Kuruluş Osman dizisi için tarih verildiğinde haberimizin içeriğinden de bilgi alabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN FRAGMAN

Av tüfeğiyle dehşet saçtılarAdıyaman'da 3 katlı eve kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından otomobilden av tüfeği ile ateş açıldı. Saldırıda yaralanan olmadı.
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