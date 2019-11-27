Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Konusu nedir?
Kuruluş Osman'ın ilk bölümü geçen çarşamba yayınlandı. Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kuruluş Osman da ilgi görürken bazı izleyiciler dizinin nerede çekildiğini ve konusunu merak etmeye başladı. İşte projeye dair bilgiler...
Kuruluş Osman'in 1. bölümü 20 Kasım Çarşamba günü ekrana geldi. Diriliş Osman izleyicileri devam dizisi olan Kuruluş Osman'ı da heyecanla izlediler. Dizinin 2. bölümü bu akşam ekrana gelecek ve bazı sorular da gündem olmuş durumda... Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Konusu nedir?
KURULUŞ OSMAN'IN KONUSU NE?
Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.
KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dönemin obaları, otağları, şehirleri ve mekanlarını hissettiren Kuruluş Osman’ın çekimleri Beykoz’a bağlı Riva’da gerçekleştiriliyor. Dizide kullanılan atlar için de arazinin bir bölümü ayrılmış. Burada eğitmenler eşliğinde atlar doğal ortamlarına uygun olarak yetiştiriliyor.
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI
Burak Özçivit-Osman
Saruhan Hünel-Alişar
İsmail Hakkı Ürün-Samsa
Özge Törer-Bala Hatun
Abdül Süsler-Kalanoz
Ragıp Savaş-Dündar
Alma Terziç-İsodora
Ayşegül Günay Demir-Zöhre
Nurettin Sönmez-Bamsı
Seda Yıldız-Şeyh Edebali