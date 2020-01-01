Kuruluş Osman niye yok? Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü için sabırsızlanan izleyiciler, dizinin bugün yayınlanmayacağını öğrenince araştırmaya başladı. Peki Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN 7. BÖLÜM BU AKŞAM NEDEN YOK?

Kuruluş Osman 7. yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Yılbaşı haftası nedeniyle bu akşam yayınlanmayan Kuruluş Osman yeni bölümün yayın tarihi belli oldu mu?

KURULUŞ OSMAN 7. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kuruluş Osman yeni bölüm yayın tarihi henüz yayınlanmadı. Dizinin yayın tarihi belirlendiğinde haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinden izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır. Ancak Edebalı, Osman'ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir. Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis'in ta kendisidir. Osman ile Yannis'in buluşması ne sonuçlar doğuracaktır? Obaya gelen Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacaktır? Osman, Edebalı'yı bulabilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Yannis'in idamına göz yumacak mıdır? Yarenlerini kaybeden Edebalı, nasıl bir yol izleyecektir? Osman ile Edebalı'nın yolları tekrar ne zaman kesişecektir?