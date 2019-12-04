Kuruluş Osman oyuncuları kimler? Osman, Bamsı, Dündar,Alişar, Samsa, Zöhre'yi kim canlandırıyor?
ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları merak ediliyor. İlk bölümden bu yana ilgiyle izlenilen Kuruluş Osman'ın başroldeki oyuncular olmak üzere tüm oyuncu kadrosunda kimler var? araştırılıyor. İşte Kuruluş Osman oyuncuları...
Çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek. Kuruluş Osman dizisini izleyenler, hangi rolü kim canlandırıyor merak ediyor. Kuruluş Osman'ın güçlü oyuncu kadrosu her geçen gün araştırılıyor. Osman, Bamsı, Dündar,Alişar, Samsa, Zöhre'yi kim canlandırıyor? İşte Kuruluş Osman oyuncuları haberimizde...
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?
OsmanBurak Özçivit : Osman
Nurettin Sönmez : Bamsı
Ragıp Savaş : Dündar
Saruhan Hünel : Alişar
İsmail Hakkı Ürün : Samsa
Ayşegül Günay Demir : Zöhre
Eren Vurdem Konur : Alp
Alma Terziç : Sofia
Emre Basalak : Gündüz
Abdül Süsler : Kalonoz
Eren Hacısalihoğlu : Batur
Özge Törer : Bala Hatun
Buse Arslan Akdeniz : Aygül
Aslıhan Karalar : Burçin
Uğur Aslan : Nizameddin
Açelya Özcan : Ayşe Hatun
Yiğit Uçan : Boran