Kuruluş Osman oyuncuları kimler? Osman, Bamsı, Dündar,Alişar, Samsa, Zöhre'yi kim canlandırıyor?

Çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek. Kuruluş Osman dizisini izleyenler, hangi rolü kim canlandırıyor merak ediyor. Kuruluş Osman'ın güçlü oyuncu kadrosu her geçen gün araştırılıyor. Osman, Bamsı, Dündar,Alişar, Samsa, Zöhre'yi kim canlandırıyor? İşte Kuruluş Osman oyuncuları haberimizde...

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

OsmanBurak Özçivit : Osman

Nurettin Sönmez : Bamsı

Ragıp Savaş : Dündar

Saruhan Hünel : Alişar

İsmail Hakkı Ürün : Samsa

Ayşegül Günay Demir : Zöhre

Eren Vurdem Konur : Alp

Alma Terziç : Sofia

Emre Basalak : Gündüz

Abdül Süsler : Kalonoz

Eren Hacısalihoğlu : Batur

Özge Törer : Bala Hatun

Buse Arslan Akdeniz : Aygül

Aslıhan Karalar : Burçin

Uğur Aslan : Nizameddin

Açelya Özcan : Ayşe Hatun

Yiğit Uçan : Boran