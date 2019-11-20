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20.11.2019 - 14:03 |

Kuruluş Osman Rabia Bala Hatun Özge Törer kimdir? Tarihte var mıydı? Ne zaman öldü?

Kuruluş Osman bu akşam ekrana geliyor. Dizide Özge Törer "Bala Hatun" karakterine hayat verecek. Şimdi yeni sezonun başlamasıyla birlikte Özge Törer ve "Bala Hatun" hakkındaki bilgiler merak konusu oluyor. İşte detaylar...

Kuruluş Osman Rabia Bala Hatun Özge Törer kimdir? Tarihte var mıydı? Ne zaman öldü?

Aylardır merakla beklenen Kuruluş Osman bu akşam yayınşanıyor. Başrolünde Burak Özçivit'in olduğu dizide Özge Törer de yer alıyor. Törer dizide "Bala Hatun"a hayat verecek. Peki, Özge Törer kimdir?

BALA HATUN KİMDİR?

Râbi'a Bâlâ Hâtun, Osmanlı I. Osman Osman'ın eşiydi. Ünlü Şeyh Edebali'nin kızı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Alaeddin Paşa'nın annesiydi. 1289'da doğan Bala Hatun 1234'te hayatını kaybetmiştir. Onun kimliği sık sık Orhan Bey'in annesi Malhun Hatun ile karıştırılıyor.

ÖZGE TÖRER KİMDİR?

Özge Törer henüz 20'li yaşların başında bir oyuncudur. Genç oyuncu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazandı. Törer şu anda üniversite 3. sınıf öğrencisi... Özge Törer, aynı zamanda ata binmeyi ve yüzmeyi çok seviyor.

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