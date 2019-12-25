Kuruluş Osman yeni fragman - Kayı Obası'nda dengeler değişiyor

Çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman yeni bölümü fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman 6. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Peki Kuruluş Osman yeni bölümünde neler olacak?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır. Ancak Edebalı, Osman'ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir. Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis'in ta kendisidir. Osman ile Yannis'in buluşması ne sonuçlar doğuracaktır? Obaya gelen Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacaktır? Osman, Edebalı'yı bulabilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Yannis'in idamına göz yumacak mıdır? Yarenlerini kaybeden Edebalı, nasıl bir yol izleyecektir? Osman ile Edebalı'nın yolları tekrar ne zaman kesişecektir?

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